В зоне спецоперации ликвидирован кадровый военный Великобритании, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). О его гибели ранее сообщило британское Министерство обороны, назвав произошедшее «трагическим инцидентом». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Британский военнослужащий погиб во время боевых действий. Источник отметил, что подобный случай стал не первым для кадровых военных Великобритании на Украине. Помимо британца, российские военные ликвидировали троих украинских офицеров. Среди них 23-летний старший лейтенант НГУ Назар Билик и старший лейтенант Тарас Гнатюк, погибший в ДНР. Также подтверждена смерть младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, который командовал инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

Ранее австралийский политолог заявил, что около 30 граждан Австралии могли участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. По его словам, примерно четверть из них погибли, ещё один австралиец оказался в российском плену. Одним из наиболее известных случаев стал Оскар Чарльз Агустус Дженкинс. В мае 2025 года Верховный суд ЛНР признал его виновным в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника и приговорил к 13 годам колонии.