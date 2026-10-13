Нидерланды решили, кому бороться за медали: Посольство РФ возмутилось недопуском гимнасток

В посольстве России в Нидерландах назвали вмешательством в спортивную конкуренцию отказ во въезде трём ведущим российским гимнасткам. Дипломаты выразили возмущение тем, что власти страны не допустили спортсменок к чемпионату мира в Роттердаме. Об этом дипмиссия заявила РИА «Новости».

«Решение нидерландских властей не допустить ведущих российских гимнасток к участию в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме вызывает у нас возмущение», — подчеркнули в посольстве.

Визы не получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова. Все трое были заявлены на мировое первенство, которое состоится с 17 по 25 октября.

Российские дипломаты отметили, что международные турниры должны демонстрировать спортивное мастерство и честное соперничество. Однако действия Гааги, по их мнению, противоречат этим принципам.

«Своим решением отказать въезде А. Мельниковой, В. Листуновой и А. Калмыковой нидерландские власти фактически вмешались в формирование состава участников мирового первенства, поставив под сомнение сам принцип равной и открытой конкуренции», — заявили в диппредставительстве.

Федерация гимнастики России также расценила отказ как дискриминацию. Согласно официальным уведомлениям, основанием для решения стало то, что одно или несколько государств Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям. На чемпионате мира в Роттердаме предстоит разыграть первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре российских гимнаста получили визы на чемпионат мира в Нидерландах. Разрешения на въезд выдали Алёне Глотовой, Даниелу Маринову, Сергею Найдину и Арсению Духно. При этом документы остальных участников делегации продолжали рассматривать.