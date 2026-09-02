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Регион
Опубликовано 2 сентября, 16:26

Нидерланды вывезли часть золотого запаса из США и Канады в Лондон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Центральный банк Нидерландов (DNB) переместил часть золотого запаса из США и Канады в Великобританию. С марта по август 2026 года в Лондон перевезли около 86 тонн золота.

Как сообщили в регуляторе, решение связано с ростом геополитической напряжённости и необходимостью повысить доступность резервов в случае серьёзных кризисов.

В DNB пояснили, что золото, хранящееся в Нью-Йорке и Оттаве, может быть сложнее оперативно использовать, чем запас, размещённый в Лондоне под управлением Банка Англии.

Операция включала продажу около 59 тонн золота в Нью-Йорке и приобретение аналогичного объёма в Лондоне. Ещё более 27 тонн физически перевезли из США и Канады. После этого доля золота Нидерландов, хранящегося в Лондоне, выросла примерно до трети всех резервов страны — около 32,1% от общего объёма в 612,4 тонны.

Нидерланды стали не первой страной, которая изменила размещение своих золотых запасов. Ранее Франция завершила вывод части резервов из США, однако в Париже заявили, что решение не было связано с политическими причинами.

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Наталья Демьянова
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