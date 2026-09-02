В России обнаружили перспективные районы для поиска новых запасов золота

В России сохраняется высокий потенциал для открытия новых крупных месторождений золота. Перспективными районами считаются Чукотка, Якутия и Восточная Сибирь, рассказал глава Роснедр Олег Казанов на Восточном экономическом форуме.

По словам руководителя ведомства, эти территории пока изучены не полностью, поэтому там могут обнаружить новые залежи драгоценного металла.

Казанов отметил, что опыт последних десятилетий показывает: крупнейшие месторождения с запасами порядка 100 тонн и более часто связаны с черносланцевыми формациями.

Такие геологические структуры широко распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что делает эти регионы одними из наиболее перспективных для дальнейших поисков.

Ранее Life.ru писал, что Южная Сибирь может скрывать новые сокровища скифской эпохи – археологи считают особенно перспективными Туву, Хакасию и юг Красноярского края. В регионе уже находили тысячи древних артефактов, в том числе знаменитое скифское золото.