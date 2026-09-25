Крупнейшая исследовательская компания Nielsen завершила локализацию бизнеса в РФ

Исследовательская группа Nielsen завершила процесс локализации бизнеса в России. Об этом сообщили в компании.

«Процесс локализации бизнеса «Нильсен» в России полностью завершён», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что международная исследовательская группа Nielsen/GfK закрыла сделку по продаже своих российских активов. До этого российская структура компании уже переводила ключевые операционные процессы и работу с данными на локальную инфраструктуру.

Сама Nielsen ранее указывала, что локализация российского бизнеса началась ещё в 2019 году. Компания также сообщала, что российское подразделение управляется местным менеджментом, а обработка и хранение данных происходят внутри страны.

Nielsen — международная аналитическая компания, специализирующаяся на измерении аудитории, изучении медиапотребления и анализе рынка. Компания была основана Артуром Нильсеном в США в 1923 году и получила широкую известность благодаря телевизионным рейтингам Nielsen, которые используются для оценки размера и состава аудитории телепрограмм. Сегодня Nielsen работает с телевидением, стриминговыми платформами и другими видами медиаконтента, предоставляя данные рекламодателям, телеканалам и медиакомпаниям. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, её исследования охватывают десятки стран.

Ранее Life.ru писал о завершении выхода из РФ международного производителя упаковки Canpack. Компания продала оставшиеся доли в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю, завершив процесс ухода с рынка.