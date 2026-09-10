Производитель алюминиевых банок Canpack полностью ушёл из России

Международный производитель алюминиевых банок и упаковочных решений Canpack Group официально завершил процесс выхода с российского рынка. 10 сентября 2026 года компания продала оставшиеся номинальные доли в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю за $122 млн, говорится в официальном сообщении корпорации.

Процесс ухода Canpack из России начался 31 декабря 2025 года, когда российские предприятия компании были переданы под внешнее управление в соответствии с указом президента РФ. В результате этого шага международная корпорация полностью утратила финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими активами и персоналом, хотя формально отдельные дочерние компании продолжали владеть долями в предприятиях.

После передачи под внешнее управление Canpack деконсолидировала российские предприятия, классифицировала их как прекращённую деятельность и признала финансовый убыток по стандартам US GAAP в размере $354,7 млн.

Продажа оставшихся долей за $122 млн позволит частично компенсировать ранее признанные потери. Сделка была завершена после получения всех необходимых государственных и регуляторных согласований.

«В результате вышеизложенного ранее признанный Canpack убыток будет частично уменьшен, Canpack больше не будет присутствовать в России, а его бывшие российские предприятия больше не будут осуществлять деятельность под наименованием или брендом Canpack», — подчёркивается в сообщении компании.

Таким образом, международный производитель, специализирующийся на алюминиевых банках для напитков и упаковочных решениях для пищевой промышленности, полностью прекратил своё присутствие на российском рынке спустя почти полтора года после начала процесса ухода.