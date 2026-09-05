Знак есть, магазинов нет: В России рассказали о будущем Zara

Российский рынок одежды пока не получил подтверждений возвращения Zara, несмотря на регистрацию товарного знака. Председатель АКОРТ Станислав Богданов заявил, что делать такие выводы только на основании этого факта рано.

«Регистрация товарного знака — это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, которой международные компании пользуются независимо от своего присутствия на конкретном рынке. Поэтому говорить о возможном возвращении Zara на основании этого факта преждевременно», — сказал ТАСС Богданов.

По его словам, за время отсутствия крупных зарубежных сетей российская индустрия одежды заметно изменилась. На рынке появились новые игроки, а покупатели стали чаще выбирать отечественные марки.

Среди таких проектов он назвал Maag, Ecru, Vilet и Dub, которые появились после ухода брендов группы Inditex и продолжают развивать магазины в России. Богданов отметил, что сейчас сегмент остаётся конкурентным: компании расширяют сети, обновляют ассортимент и адаптируются под новые потребительские привычки.

Ранее сообщения о возможном возвращении Zara появились после оформления брендом товарного знака в России. Однако сама по себе регистрация не означает скорого открытия магазинов или возобновления полноценной работы.

Тем временем российские бренды, пришедшие на место ушедших магазинов Inditex, продолжают развивать бизнес. Maag, Dub, Ecru и Vilet впервые вышли на прибыль, а их выручка выросла на фоне восстановления продаж.