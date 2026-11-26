В немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия школьникам запретили носить одежду, скрывающую лицо. Соответствующие поправки к закону об образовании региональный парламент принял вечером 25 ноября, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Ограничения распространяются не только на уроки, но и на всю территорию учебных заведений, а также на выездные школьные мероприятия. Под запрет попадают никабы и бурки, тогда как хиджабы, оставляющие лицо открытым, по-прежнему разрешены. Исключения предусмотрены для медицинских масок и средств защиты, необходимых на отдельных занятиях.

Власти региона объяснили своё решение тем, что полноценное общение между учениками и преподавателями предполагает возможность видеть мимику собеседника. Новая норма вступит в силу на следующий день после официального опубликования закона.

Кроме того, директора школ получат право отстранять от занятий на срок до четырёх недель учащихся, которые представляют угрозу для окружающих. По словам регионального министра образования Доротеи Феллер, на этот период школьникам обеспечат необходимую поддержку.

Поводом для изменения законодательства стала неоднозначная судебная практика. В конце 2024 года административный суд Дюссельдорфа признал законным решение колледжа не допускать к занятиям 17-летнюю ученицу в никабе. Аналогичные ограничения уже действуют в Баварии, Нижней Саксонии, Гамбурге и ряде других немецких регионов.

Ранее власти Италии анонсировали запрет на ношение никабов и бурок в школах. Правительство также предложило ограничить количество иностранных учащихся в одном классе и обязать родителей детей, испытывающих трудности с адаптацией, изучать итальянский язык.