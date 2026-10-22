«Никакие полумеры не помогут»: В МИД РФ объяснили отказ от перемирия с Украиной

Россия не считает временные договорённости о прекращении ударов эффективным способом урегулирования конфликта на Украине. Подобные меры, по мнению Москвы, не способны обеспечить долгосрочную безопасность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

Дипломата попросили прокомментировать предложение Турции создать механизм защиты торговых судов в Чёрном море. Грушко ответил, что Москва уже неоднократно излагала свою позицию по инициативам, предусматривающим отдельные ограничения на боевые действия.

«Есть уже много инициатив о прекращении ударов, наше отношение к соответствующим инициативам хорошо известно и неоднократно высказывалось по двусторонним каналам и публично озвучивалось: никакие паллиативные решения невозможны», — сказал замглавы МИД.

По утверждению Грушко, прежние договорённости по Черноморскому региону и предложения о прекращении ударов не принесли результатов из-за позиции Киева и западных государств. Дипломат считает, что подобные инициативы использовались для получения тактических преимуществ, в том числе на поле боя.

Вместо временных ограничений Москва выступает за комплексное урегулирование, которое, по позиции российского руководства, должно устранить первопричины конфликта. Именно такой подход, подчеркнул Грушко, способен обеспечить устойчивый мир.

Ранее Life.ru рассказывал, что Турция предложила Украине прекратить атаки на гражданские суда и организовать отдельные безопасные маршруты в Чёрном море. Согласно инициативе Анкары, украинские корабли могли бы следовать к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии, а российские — через акваторию у берегов Грузии и Турции. Предполагалось, что стороны возьмут на себя обязательства не наносить удары по этим коридорам.