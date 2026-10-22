Предложение Владимира Зеленского заморозить конфликт по линии фронта является попыткой затянуть переговоры, уверен зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, подобные заявления мешают реальному урегулированию.

Парламентарий убеждён, что Зеленский — «патологический лжец», обещаниям которого нельзя доверять. Он пришёл к власти с антивоенными лозунгами, однако теперь заинтересован в продолжении боевых действий, так как извлекает из них выгоду.

Депутат выступил против повторения сценария Минских соглашений. Запад использовал прежние договорённости для передышки и перегруппировки ВСУ, после которой украинская армия смогла возобновить боевые действия с новыми силами, объяснил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, Владимир Зеленский допустил мирную сделку с потерей части территории Украины. В интервью Fox News он утвердительно ответил на вопрос о заморозке конфликта на нынешних позициях с сохранением под контролем Киева трёх четвертей территории страны или более.