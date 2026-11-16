Президент Франции Эмманюэль Макрон не умеет признавать собственные ошибки, а его чрезмерная самоуверенность стала одной из причин политических неудач. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на новую биографию французского лидера, написанную журналисткой Катрин Ней.

По мнению автора книги, характер Макрона во многом сформировали две женщины — бабушка Манетт и супруга Брижит. Первая мечтала вырастить из внука настоящий «шедевр», окружала его книгами и практически оградила от общения со сверстниками. Когда в 14 лет будущий президент начал встречаться с девочкой, бабушка выставила его вещи на лестничную площадку и отправила домой к родителям. Вернувшись, он пообещал больше не смотреть на девушек.

«Я до сих пор живу духом своей бабушки», — признавался сам Макрон. Как утверждает биограф, её влияние оказалось настолько сильным, что французский лидер так и не смог полностью освободиться от него даже во взрослом возрасте.

Следующий этап изоляции, по версии Ней, начался после знакомства с Брижит, которая преподавала в школе будущего президента. Роман подростка с учительницей вызвал неодобрение семьи. Позднее именно супруга стала едва ли не единственным человеком, способным открыто критиковать Макрона.

В книге также приводится рассказ Брижит о разговоре с мужем на тему детей. Когда Брижит поинтересовалась, хочет ли муж собственного ребёнка, тот, как утверждается, ответил: «Нет, я хочу, чтобы ты заботилась только обо мне».

Ней считает, что подобное воспитание и отсутствие привычного подросткового опыта мешали Макрону научиться принимать чужую точку зрения и идти на компромиссы. По её оценке, уверенность в собственной правоте постепенно превратилась в неспособность признавать просчёты. Одним из наиболее серьёзных последствий биограф называет решение президента распустить парламент в 2024 году, после которого его политические позиции ослабли.