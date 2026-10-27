Никаких фиктивных дипломов: В РФ могут ужесточить выдачу лицензий частным вузам

Получить разрешение на образовательную деятельность в России может стать значительно сложнее. Власти готовят изменения законодательства, направленные на борьбу с учебными заведениями, которые фактически занимаются продажей дипломов. Такой прогноз НСН озвучил депутат Госдумы Олег Смолин.

По словам парламентария, обсуждаемые меры не предполагают массового закрытия частных университетов. Основная задача — повысить требования к организациям, претендующим на получение лицензии, и исключить возможность фиктивного обучения.

«Мы не должны ограничивать право на образование, но остановить выдачу фиктивных дипломов», — подчеркнул Смолин.

Депутат пояснил, что Совет Федерации изучает поступившие предложения по совершенствованию образовательного законодательства. По его оценке, результатом этой работы могут стать новые правила лицензирования, затрагивающие не только коммерческие, но и другие учебные заведения.

Необходимость перемен обсуждается на фоне расширения негосударственного сектора образования. Согласно статистике Рособрнадзора, за 2021–2025 годы количество частных организаций, получивших лицензии, увеличилось на 15%, а число учреждений с государственной аккредитацией хотя бы одной программы выросло на 39%.

По итогам мониторинга за 2025 год среди 1257 организаций высшего образования насчитывалось 330 частных.

При этом Смолин призвал не допустить чрезмерного административного давления. Новые критерии, считает парламентарий, должны отсекать недобросовестные учреждения, не препятствуя развитию качественного образования.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении временно прекратить выдачу лицензий новым частным вузам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на появление организаций, имитирующих учебный процесс, и призвала пересмотреть порядок открытия университетов.