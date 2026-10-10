Никаких обнимашек и селфи: Жителей Ставрополья предупредили об опасных гостях

Жители Ставропольского края всё чаще встречают диких енотов прямо в населённых пунктах, однако попытка покормить или погладить пушистого гостя может закончиться заражением бешенством. Животных замечают в краевой столице, Железноводске и Кисловодске, где они ищут пропитание и подходящие укрытия. Об этом пишет Mash.

Полосатых зверьков привлекают пищевые отходы, мусорные контейнеры и корм, оставленный для домашних питомцев. В поисках доступной еды они забредают на городские улицы и во дворы. Особенно охотно еноты задерживаются там, где регулярно находят угощение.

На поведение животных влияют и изменения привычной среды обитания. Вырубка деревьев, активная застройка и засуха вынуждают их искать новые места для жизни. В результате лесные гости обустраиваются на чердаках, в сараях и даже под жилыми домами.

Получая пищу от людей, зверьки быстро привыкают к такому способу добывать пропитание. Постепенно они перестают избегать человека и начинают чаще появляться рядом с жильём.

Однако за привлекательной внешностью скрывается серьёзная опасность. Еноты могут быть переносчиками бешенства, угрожающего как человеку, так и домашним животным.

Ранее Life.ru сообщал, что на Ставрополье за год более 200 человек пострадали от укусов белок. Регион оказался лидером по количеству подобных обращений за медицинской помощью. Всего по России за тот же период насчитали свыше 500 пострадавших.