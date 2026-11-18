Загадочная впадина диаметром около семи километров под Новосибирском, которую ранее приняли за возможный метеоритный кратер, может оказаться следом древнего русла Оби. Такое объяснение РИА «Новости» предложил заведующий Центральным Сибирским геологическим музеем Института геологии и минералогии СО РАН Андрей Вишневский.

По словам учёного, необычная структура давно обозначена на геологических картах как первая аккумуляционная терраса. Подобные образования встречаются и в современной пойме Оби, поэтому версия о космическом происхождении впадины вовсе не обязательна.

«Вероятно, палео-Оби. Структуры ничем не отличаются от тех, что сейчас есть в современной пойме реки», — пояснил Вишневский.

Геолог обратил внимание, что немного выше по течению встречаются похожие полукруглые острова, сформированные речными протоками. Сама Обь сегодня проходит в нескольких километрах от загадочного участка. По мнению специалиста, река могла изменить своё русло, оставив после себя необычный рельеф.

Речь идёт о так называемой Новополянской аномалии в Болотнинском районе Новосибирской области, между сёлами Новая Поляна и Карасёво. На спутниковых снимках она выглядит почти идеально круглой: по краям возвышается земляной вал, а внутри находится заболоченная низина. Однако окончательно происхождение объекта пока не установлено.

Ранее Life.ru рассказывал об экспедиции Новосибирского астрономического общества к загадочной впадине. Исследователям пришлось добираться до труднодоступного участка на двух вездеходах. Они измерили рельеф, выкопали два разведочных шурфа и собрали образцы грунта. Первые результаты не выявили оплавленных пород и метеоритного шлака, зато специалисты обнаружили перемешанные слои глины и болотные отложения. Изучение образцов планируется продолжить в лаборатории.