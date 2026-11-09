Россиянин 20 лет подпирал машину метеоритом и даже не подозревал об этом
Обложка © VK / ИГМ им. В.С. Соболева СО РАН
Житель Республики Алтай более 20 лет хранил камень, который сначала использовал как подпорку для автомобильного колеса. Позднее выяснилось, что находка имеет космическое происхождение. Об этом сообщили в Институте геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН.
Мужчина обнаружил необычный камень ещё в 2005 году возле перевала Кату-Ярык, неподалёку от реки Чулышман. Сначала водитель подложил его под колесо машины, однако затем заинтересовался происхождением находки.
«Нашедший хотел было освидетельствовать или продать находку, но столкнувшись с мошенниками, оставил её у себя на долгие 20 лет», — рассказали в институте.
В 2025 году мужчина подарил камень руководителю творческого объединения «Самоцветы» Виктору Лихачёву из села Верх-Уймон. Тот предположил, что перед ним метеорит, и направил образцы на исследование специалистам.
Учёные Андрей Вишневский и Виктор Шарыгин изучили строение и химический состав находки. Экспертиза подтвердила, что камень относится к обыкновенным хондритам группы H5. Такие метеориты содержат небольшие округлые минеральные образования. В алтайском образце исследователи также обнаружили повышенное содержание металлов и соединений серы.
По оценке специалистов, небесное тело упало на Землю не менее нескольких сотен лет назад. Об этом свидетельствуют следы окисления и изменения в структуре минералов. Среди компонентов метеорита учёные выявили оливин, пироксен, железо-никелевый сплав, самородную медь и редкий фосфат мерриллит.
Международный метеоритный комитет официально зарегистрировал находку 22 сентября 2026 года под названием «Чулышман». Она стала первым подтверждённым метеоритом на территории Республики Алтай и 160-м в России. Основную часть камня представили в музее «Самоцветы» в Верх-Уймоне, а отдельный фрагмент планируют показать в Центральном Сибирском геологическом музее Новосибирского Академгородка.
Ранее сообщалось, что жители Ливии заметили яркий метеор над Триполи и другими районами западной части страны. Светящийся объект пересёк ночное небо, оставив за собой длинный огненный след.
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