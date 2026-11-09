Житель Республики Алтай более 20 лет хранил камень, который сначала использовал как подпорку для автомобильного колеса. Позднее выяснилось, что находка имеет космическое происхождение. Об этом сообщили в Институте геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН.

Мужчина обнаружил необычный камень ещё в 2005 году возле перевала Кату-Ярык, неподалёку от реки Чулышман. Сначала водитель подложил его под колесо машины, однако затем заинтересовался происхождением находки.

«Нашедший хотел было освидетельствовать или продать находку, но столкнувшись с мошенниками, оставил её у себя на долгие 20 лет», — рассказали в институте.

В 2025 году мужчина подарил камень руководителю творческого объединения «Самоцветы» Виктору Лихачёву из села Верх-Уймон. Тот предположил, что перед ним метеорит, и направил образцы на исследование специалистам.

Учёные Андрей Вишневский и Виктор Шарыгин изучили строение и химический состав находки. Экспертиза подтвердила, что камень относится к обыкновенным хондритам группы H5. Такие метеориты содержат небольшие округлые минеральные образования. В алтайском образце исследователи также обнаружили повышенное содержание металлов и соединений серы.

По оценке специалистов, небесное тело упало на Землю не менее нескольких сотен лет назад. Об этом свидетельствуют следы окисления и изменения в структуре минералов. Среди компонентов метеорита учёные выявили оливин, пироксен, железо-никелевый сплав, самородную медь и редкий фосфат мерриллит.

Международный метеоритный комитет официально зарегистрировал находку 22 сентября 2026 года под названием «Чулышман». Она стала первым подтверждённым метеоритом на территории Республики Алтай и 160-м в России. Основную часть камня представили в музее «Самоцветы» в Верх-Уймоне, а отдельный фрагмент планируют показать в Центральном Сибирском геологическом музее Новосибирского Академгородка.

Ранее сообщалось, что жители Ливии заметили яркий метеор над Триполи и другими районами западной части страны. Светящийся объект пересёк ночное небо, оставив за собой длинный огненный след.