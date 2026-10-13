«Никаких уступок»: Люди Трампа открыто продиктовали свои условия ошарашенным гостям из Киева

В Майами состоялись закрытые переговоры между украинской делегацией и спецпосланниками Дональда Трампа, продлившиеся более шести часов. Американскую сторону представляли ключевые доверенные лица республиканца — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главные итоги встречи опубликовала газета The New York Times.

Ключевой новостью, заставшей украинских чиновников врасплох, стало намерение Вашингтона временно вывести российское дизельное топливо из-под действия ограничительных мер. Наряду с этим эмиссары Трампа передали Киеву жёсткое требование: немедленно прекратить любые атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы внутри Российской Федерации.

Попытки украинских представителей выторговать взаимные гарантии или встречные шаги натолкнулись на глухую стену. Переговорщики со стороны США ясно дали понять, что масштабы текущей американской помощи и без того чрезмерно велики, поэтому никаких дополнительных преференций Киев не получит.

В качестве весомого аргумента представители Белого дома упомянули постоянное снабжение ВСУ ценной стратегической развединформацией. Часть присутствовавших восприняла эти слова как прямой сигнал: в случае ослушания поток данных со спутников и самолетов-разведчиков может прекратиться.

Хотя официальные лица попытались сгладить резкость формулировок, инсайдеры издания сходятся в одном: раздражение Трампа неконтролируемым поведением Киева достигло критической отметки, и Белый дом готов пойти на самые непредсказуемые шаги.

До этого госсекретарь Марко Рубио допустил, что Вашингтон может свернуть свою посредническую миссию по украинскому урегулированию. По его словам, это произойдёт, если в Белом доме не увидят перспектив для достижения конкретного результата.