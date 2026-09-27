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Опубликовано 27 сентября, 03:01

Никаких Вадимов 2026, COVID-19 и Президентов: В ОП рассказали, какие имена нельзя давать детям

Машаров: В имени ребёнка не должно быть ругательств, числительных и титулов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Россияне не могут использовать при выборе имени для ребёнка числительные, буквенно-цифровые обозначения, титулы, ругательства и графические символы. Такие ограничения действуют при регистрации новорождённых в органах ЗАГС. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Ребёнку нельзя давать следующие имена: числительные (например, Александр Третий, Вадим 2026), буквенно-цифровые обозначения (например, COVID-19), ранги, титулы и должности (например, Княжна Ольга, Президент)», — сказал Машаров.

По его словам, сотрудники ЗАГС не имеют права регистрировать имя, которое содержит запрещённые законом элементы. Ограничение также распространяется на бранные слова и графические знаки.

При этом родители сохраняют право самостоятельно выбирать имя ребёнку, если оно соответствует установленным требованиям.

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Ранее нумеролог Евгения Белова посоветовала родителям осторожнее относиться к чрезмерно необычным именам. По её мнению, слишком редкое имя может заставить ребёнка сильнее выделяться среди сверстников и повлиять на формирование характера. Эксперт рекомендовала присматриваться к именам, связанным с семейной традицией, а также к привычным для культурной среды вариантам. При этом Белова отмечала, что родители нередко называют детей в честь известных людей, хотя знают только их публичный образ.

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Антон Голыбин
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