Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако не согласится на временное перемирие. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке.

«Мы хотим мира. Мы хотим прочного, крепкого мира со всеми соответствующими регулированиями. Возможно, одобренного Советом Безопасности [ООН] в ходе мирных переговоров, когда будет достигнуто соглашение. Но именно прочного — никакого временного перемирия», — сказал дипломат.

По словам Нечаева, Москва рассчитывает именно на долгосрочное соглашение. Он объяснил отказ от идеи кратковременного прекращения огня тем, что российская сторона не хочет повторения ситуаций, когда достигнутые ранее договорённости не выполнялись.

«Подлинного, настоящего, прочного мира мы хотим и готовы к соответствующим переговорам», — подчеркнул посол.

Нечаев также положительно оценил посреднические усилия администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон заинтересован в урегулировании конфликта, а стороны уже несколько раз были близки к достижению договорённостей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Леонид Слуцкий прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и перспективы переговоров по Украине. По его мнению, Киев пока не демонстрирует готовности к компромиссу и мирному урегулированию. Российская сторона при этом продолжает контакты с американскими посредниками.