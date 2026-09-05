«Никогда не забудем»: Нечаев почтил память советских пленных в немецком Хемере

Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советским воинским захоронениям в городе Хемер на западе ФРГ. Дипломаты посетили мемориал на территории кладбища Дуло и кладбище на Хёклингзер Вег, где похоронены узники лагеря для военнопленных Шталаг VI A.

«Мы никогда не забудем наши памятники, никогда не забудем истинную правду о минувшей войне», — заявил Нечаев после церемонии. Он поблагодарил соотечественников и жителей Германии, которые продолжают ухаживать за советскими захоронениями.

Шталаг VI A действовал в Хемере с 1939 по 1945 год и был одним из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Германии. Советских заключённых отправляли на принудительные работы, в том числе в шахты Рурского региона. К осени 1944 года число узников лагеря достигало примерно 100 тыс. человек.

Военнопленные массово умирали от голода, болезней, тяжёлого труда и жестокого обращения. По данным исторических материалов города Хемер, на кладбище Дуло покоятся несколько тысяч погибших, подавляющее большинство которых составляли советские граждане. Второе захоронение на Хёклингзер Вег было создано в 1942 году для умерших советских узников.

Нечаев подчеркнул, что сохранение памяти о советских военнопленных остаётся одним из постоянных направлений работы российского посольства. Москва также продолжает взаимодействовать с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами.

В памятных мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, представители генконсульства в Бонне, военные атташе и члены мемориального общества «АркодМ».

Ранее Life.ru рассказывал, что 22 июня Сергей Нечаев вместе с российскими и немецкими участниками пришёл в Трептов-парк на акцию «Свеча памяти» в годовщину начала Великой Отечественной войны. Участники собрались у советского мемориального комплекса в Берлине и почтили память погибших. В церемонии также участвовали представители Белоруссии, общественных организаций и жители Германии.