Никакой баланды, массаж и Hennessy: Как Пи Дидди устроился в тюрьме Fort Dix

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, предположительно тратит несколько тысяч долларов в месяц, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия в федеральной тюрьме Fort Dix в Нью-Джерси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырёх бывших заключённых, сидевших с музыкантом в одном блоке.

По словам собеседников телеканала, другие заключённые готовят Комбсу еду, стирают его вещи, застилают кровать и убирают душ и туалет перед его приходом. Один из заключённых также делает рэперу массаж. Оплата, как утверждают источники, поступает через переводы на счета тех, кто оказывает ему услуги.

От обычной тюремной еды Комбс, по словам бывших заключённых, часто отказывается. Для него якобы готовят курицу карри, пиццу и эмпанады с помощью самодельного нагревателя. Кроме того, источники NBC утверждают, что по выходным рэпер получает контрабандный алкоголь, а один из них рассказал, что пил с ним Hennessy.

Ещё одной предполагаемой привилегией стал мобильный телефон, запрещённый правилами учреждения. NBC News изучил видео, на котором Комбс, как утверждается, пользуется смартфоном. По словам источников, рэпер просматривает соцсети и фильмы, а на взломанном планшете якобы посмотрел документальный сериал Netflix «Sean Combs: The Reckoning», связанный с его давним оппонентом 50 Cent.

Федеральное бюро тюрем отказалось комментировать условия содержания конкретного заключённого и возможные нарушения со стороны сотрудников. Представитель Комбса заявил, что сообщения о его привилегированном положении преувеличены, а сам музыкант соблюдает правила учреждения.

Комбс отбывает 50-месячный срок после того, как в 2025 году его признали виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. Присяжные при этом оправдали его по более тяжким обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и преступном сговоре.

Ранее Life.ru сообщал, что P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше первоначально рассчитанного срока. Рэпер отбывает наказание именно в Fort Dix, куда его перевели после вынесения приговора. На тот момент Комбс также работал помощником тюремного священника и занимался церковной библиотекой и уборкой кабинета.