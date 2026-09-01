Тёмные тайны, P. Diddy и желание уйти: Критик перечислил причины, стоявшие за гибелью легенды хип-хопа

Музыкальный обозреватель Евгений Бабичев поставил под сомнение официальную версию гибели Тупака Шакура. По мнению специалиста, утверждения о банальной вражде уличных группировок выглядят «притянутыми за уши» и не выдерживают критики.

Эксперт в беседе с Life.ru выразил уверенность: расправа была тщательно спланированным устранением конкурента, а не случайным конфликтом. В 90-е годы хип-хоп-сцена напоминала поле боя, где за влияние боролись нью-йоркские и калифорнийские лейблы.

На самом деле неудивительно, что осуждённый за убийство Тупака хочет обжаловать приговор, потому что ещё тогда версия банальной уличной мести или какой-то вражды банд казалась по большей части притянутой за уши. Простая разборка вряд ли завершилась бы таким громким преступлением. Все понимают, какой фигурой был Тупак Шакур, и поверить в то, что его злосчастный BMW расстреляли просто из-за того, что одни избили других, довольно сложно. Евгений Бабичев Музыкальный критик

Главным подозреваемым в заказе преступления критик считает Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Сейчас рэп-магнат находится под стражей, и в ходе разбирательств вновь всплыла информация о его возможном участии в заговоре против звезды.

Существует и альтернативная гипотеза, связанная с внутренним противостоянием на лейбле Death Row Records. По словам Бабичева, артист готовился к уходу от продюсера Шуга Найта, поскольку подозревал того в присвоении личных гонораров.

Рэпер планировал провести финансовый аудит, чтобы вернуть украденные миллионы долларов. Желание восстановить справедливость могло стать фатальной ошибкой, побудившей руководство лейбла «зачистить концы» и навсегда убрать неудобного исполнителя.

Сейчас, на фоне судебных процессов над Комбсом, дело о расстреле культового артиста может получить совершенно новый поворот. Бабичев считает, что борьба за пальму первенства в индустрии — куда более вероятная причина трагедии, нежели обычная ссора.

Спустя почти 30 лет после гибели одного из главных символов хип-хопа, дело об убийстве Тупака Шакура вышло на новый виток. В ночь на 7 сентября 1996 года рэпер был застрелен в Лас-Вегасе из проезжающего мимо автомобиля и скончался в больнице спустя шесть дней — 13 сентября. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока в сентябре 2023 года полиция не арестовала Дуэйна Дэвиса (известного как Кэффи Ди), последнего живого пассажира той самой машины с убийцами. Суд присяжных признал его виновным в организации убийства первой степени, что грозит ему пожизненным заключением.

Именно показания Дэвиса стали поводом для угрозы уголовного преследования музыкального магната Шона Комбса, известного под псевдонимом Пи Дидди. Согласно отчёту Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) за 2025 год и материалам тайно записанного полицией ещё в 2008 году допроса, именно Комбс выступил заказчиком устранения Тупака и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. По версии следствия, озвученной со слов Дэвиса, который является его родственником, Пи Дидди назначил награду в размере от 1 до 2 миллионов долларов за их устранение.