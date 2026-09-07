Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире, что даёт России серьёзное преимущество. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал народный артист РСФСР Никита Михалков.

По словам режиссёра, значение имеет не только военная техника, но и опыт, полученный военнослужащими.

«Мы сегодня самая боеспособная армия в мире, что для России на сегодняшний день является огромным преимуществом», — заявил Михалков.

Он подчеркнул, что российские военные обладают практическим опытом ведения боевых действий. Михалков назвал армию «настоящей боеспособной, закалённой».

Также режиссёр заявил, что российские военные, по его мнению, научились «воевать, не заставляя силой и унижением идти людей на фронт».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что европейское общество не готово к масштабному и затяжному конфликту с Россией из-за «всеобщего потребления и трансгуманизма». По его словам, западные политики и финансово-промышленные группы используют «миф об угрозе с Востока», чтобы оправдать рост военных расходов и перевод промышленности на военные рельсы.