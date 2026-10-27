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Опубликовано 27 октября, 11:55

Никита Михалков отметил 81-летие с детьми, внуками и правнуками

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikita__mikhalkov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikita__mikhalkov

Никита Михалков собрал за одним столом сразу четыре поколения своей семьи, чтобы отметить 81-й день рождения. Поздравить режиссёра приехали дети, внуки и правнуки. Редкими фотографиями с торжества его супруга Татьяна Михалкова поделилась в личном блоге.

Праздник устроили в московском ресторане «12 Grand Cafe», расположенном при театре «Мастерская „12“», которым руководит именинник. На опубликованных снимках Михалков позирует с женой и многочисленными родственниками.

Среди гостей были сыновья режиссёра Степан и Артём с супругами и детьми, а также старшая дочь Анна с семьёй. На торжество приехала и внучка Михалкова Наталья вместе с мужем и сыном.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. За свою карьеру он снял десятки картин, среди которых «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви» и «Утомлённые солнцем». Последний фильм принёс режиссёру премию «Оскар» за лучшую картину на иностранном языке.

Михалков начал писать сценарий нового фильма «Русский овощ»
Михалков начал писать сценарий нового фильма «Русский овощ»

К слову, в день своего 81-летия Михалков обратился к семейным воспоминаниям. Ранее Life.ru писал, как режиссёр поделился тремя главными жизненными уроками, полученными от матери Наталии Кончаловской. Он рассказал, что её советы помогли ему научиться справляться с трудностями, искать выход из сложных ситуаций и сохранять внутреннюю гармонию.

Больше новостей о жизни звёзд, семейных событиях и знаменитых династиях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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