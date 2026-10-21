Никита Михалков в день 81-летия вспомнил три главных завета матери

Режиссёр Никита Михалков в день своего 81-летия поделился тремя жизненными истинами, которые усвоил от матери, писательницы Наталии Кончаловской. Они помогли ему научиться принимать испытания, искать выход из сложных ситуаций и не требовать от жизни лишнего. Своими воспоминаниями народный артист РСФСР поделился в Telegram-канале «Бесогон».

Первым материнским наставлением стала простая фраза «Значит, так надо». По словам Михалкова, её глубокий смысл он смог осознать лишь спустя годы. Второй совет заключался в том, чтобы, столкнувшись с трудностями, не спрашивать у Бога, за что они выпали, а задумываться, зачем это произошло.

«Потому что, когда мы спрашиваем «за что», мы ищем причину и виноватого, а когда спрашиваем «зачем», ищем выход из положения», — объяснил режиссёр.

Третья истина, которую Михалков запомнил на всю жизнь, звучит так: «Бери чуть меньше, чем то, на что ты, как тебе кажется, имеешь право». Ещё одним важнейшим уроком матери стало стремление к внутренней гармонии. Наталия Кончаловская старалась воспитать детей так, чтобы их желания не расходились с реальными возможностями.

«А гармония — это когда в человеке то, что он хочет, сочетается с тем, что он может», — поделился артист.

Михалков также сравнил воспитание ребёнка с формированием иммунитета к окружающему миру и его опасностям. По убеждению режиссёра, такая защита закладывается именно в семье, а её основой становятся дом, близкие и родная страна.

Ранее Life.ru рассказывал, как Никита Михалков призвал россиян переосмыслить жизненные ценности и отказаться от привычки измерять счастье количеством развлечений. Режиссёр выразил мнение, что происходящие в мире события должны заставить людей задуматься о действительно важных вещах. Он также обратил внимание на необходимость поддерживать тех, кто оказался в тяжёлых жизненных обстоятельствах.