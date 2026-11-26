Народный артист России Никита Михалков рассказал о масштабной выставке своего деда, художника Петра Кончаловского, которая откроется 27 ноября в Московском музее современного искусства (ММОМА). В беседе с агентством городских новостей «Москва» режиссёр признался, что предстоящая экспозиция стала большой радостью и честью для всей его семьи.

По словам Михалкова, на становление молодого Кончаловского повлияло творчество его тестя, знаменитого живописца Василия Сурикова. Однако художнику удалось выработать собственный стиль. Для внуков же он всегда оставался непререкаемым авторитетом и любимым человеком.

Режиссёр вспомнил, что в детстве они с двоюродным братом Лаврентием Кончаловским даже дрались за право вымыть дедушкины кисти в кринке с тёплой водой и хозяйственным мылом.

«Добрый, весёлый, полный жизни характер деда ярко отразился в его творчестве. Я очень надеюсь, что любители живописи, пришедшие на выставку, почувствуют это всей душой», — поделился Михалков.

Выставку «Пётр Кончаловский. Искусство жизни» приурочили к 150-летию со дня рождения живописца. Посетителям представят более 100 произведений из собраний 18 российских музеев, частных и семейных коллекций. Среди них — знаменитый цикл сиреней, портреты близких художника и полотна, вдохновлённые загородной жизнью.

Дополнят экспозицию личные вещи мастера, архивные документы, фотографии и видеоматериалы. Выставка на Петровке, 25, продлится до 28 марта 2027 года. Приобрести билеты можно через сервис «Мосбилет».

Между тем в столице готовят и другие масштабные выставочные проекты. В частности, Пушкинский музей отреставрировал 45 произведений искусства для первой в России выставки, посвящённой маркизе де Помпадур — знаменитой фаворитке французского короля Людовика XV.