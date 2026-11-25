В Тверском императорском дворце готовятся к открытию выставки «Отличники», которая объединит 53 произведения выдающихся русских художников. О том, какой путь проходят шедевры живописи от музейных хранилищ до встречи со зрителями, рассказывает издание СМИ2.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

Подготовка масштабного проекта заняла около года и объединила специалистов 14 музеев и семь частных коллекций. В центре внимания оказались лучшие выпускники Императорской Академии художеств, которые в XIX — начале XX века получали возможность совершенствовать мастерство за границей. Прежде чем определиться с составом экспозиции, искусствоведы изучили архивные документы, восстановили маршруты образовательных путешествий живописцев и выяснили, какие работы появились благодаря этим поездкам.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

«Мы собирали по архивам, по доступной литературе сведения о том, кто были эти пенсионеры, за что они получали свои награды, куда и на какой срок ездили, что оттуда привозили. После исследования составляются списки, из которых выбираются либо экстраординарные работы, которые выбиваются из общего ряда, либо, наоборот, какие-то очень типичные», — рассказала куратор выставки, специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Ольга Юркина.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

В процессе исследования удалось обнаружить любопытную связь между творчеством Ильи Репина и Василия Поленова. Юркина предположила, что мастера могли запечатлеть одну и ту же женскую шаль во время пребывания в Париже. Пока первый трудился над деталями своего знаменитого «Парижского кафе», второй, вероятно, создал собственный вариант изображения драпировки. Само полотно находится в частном собрании в Швейцарии, однако Государственный Русский музей предоставил для показа подготовительный этюд.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

Гости дворца также смогут познакомиться с итальянскими пейзажами Генриха Семирадского, морскими видами Ивана Айвазовского и впечатлениями Александра Яковлева от посещения Майорки. Одним из центральных экспонатов станет «Сказка» Исаака Бродского, написанная под впечатлением от пребывания на острове Капри. Автор создал два варианта этого произведения: один демонстрировали московской публике в 2023 году, а другой специально доставят из Национального художественного музея Белоруссии.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

«Для меня «Сказка» с самого начала была одним из ключевых произведений будущей выставки. В этой картине соединились личная история художника, впечатления от путешествия в Италию и тот творческий поиск, которому посвящены «Отличники». Поэтому нам было особенно важно представить её в Твери. Уверена, что для многих посетителей знакомство с ней станет одним из самых ярких впечатлений от выставки», — подчеркнула первый заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «Росатом Энергосбыт» Оксана Галина.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

После утверждения перечня экспонатов начинается работа хранителей и реставраторов. Они оценивают состояние живописных полотен, устраняют загрязнения и при необходимости восстанавливают рамы. Так, предоставленную Пушкинским музеем картину Константина Горбатова «Кьоджа. Италия» дополнительно защитили специальным стеклом. Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова подчеркнула, что подобные процедуры позволяют не только знакомить публику с произведениями из разных собраний, но и способствуют сохранению культурного наследия.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

Отдельного внимания требует транспортировка предметов искусства, для которой используются специально оборудованные автомобили, а иногда и самолёты. На протяжении путешествия необходимо поддерживать подходящие для живописи температуру и влажность. После доставки специалисты вновь оценивают сохранность каждого полотна и оформляют соответствующие документы.

Выставка о зарубежных путешествиях русских художников откроется в Твери. Фото © СМИ2

Экспозиция займёт два этажа Тверского императорского дворца, причём часть работ разместят среди постоянного собрания областной картинной галереи. Первыми результаты многомесячного труда оценят экскурсоводы, для которых куратор проведёт специальное занятие. Уже 28 ноября познакомиться с «Отличниками» смогут все желающие.

Ранее в Русском музее открылась масштабная выставка произведений Ивана Айвазовского. Её главным экспонатом стал «Девятый вал», над реставрацией которого специалисты трудились четыре месяца. Всего в корпусе Бенуа разместили около 200 работ знаменитого мариниста. Среди них оказались три батальных полотна из собрания Главного штаба Военно-морского флота, ранее недоступные широкой публике.