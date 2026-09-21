Никита Румянцев победил на выборах в Госдуму в Белгородском округе

В Белгородском округе № 79 определился победитель выборов в Госдуму после обработки всех протоколов. Мандат получает кандидат от «Единой России» Никита Румянцев, следует из данных ЦИК.

Его результат составил 51,19% голосов. Румянцев стал участником гонки, которому удалось преодолеть отметку в 50%. Ирина Гукова, выдвинутая КПРФ, заняла второе место с 14,34%. Третьим оказался кандидат от ЛДПР Евгений Дремов — 11,14%.

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» набрала 80,84% голосов на выборах в Народное собрание Республики Ингушетия. Партия занимает первое место после обработки 100% протоколов. Второе место занимает «Новые люди» с 5,92% голосов. «Справедливая Россия» получила 5,49%, ЛДПР — 5,24%.