Второй железнодорожный путь Крымского моста могут открыть в ближайшее время, но только после проверки безопасности. Об этом вице-премьер Андрей Никитин рассказал журналистам на форуме «Транспорт России».

По его словам, решение о запуске движения примут после того, как инженеры и железнодорожники подтвердят готовность инфраструктуры. При этом чиновник не стал называть даже предварительную дату.

«Когда это произойдёт, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результат. Но прогнозов конкретных я бы делать не хотел, потому что нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо», — подчеркнул Никитин.

Вице-премьер дал понять, что после положительного заключения специалистов движение смогут возобновить без длительного ожидания. Однако ускорять открытие пути в ущерб безопасности власти не намерены.

Ранее Life.ru сообщал о возобновлении движения поездов по первому пути Крымского моста. Утром 19 ноября железнодорожное сообщение пришлось приостановить после очередной атаки беспилотников. Позднее Минтранс объявил об отправлении поезда «Таврия» из Тамани в Керчь.