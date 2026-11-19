Россия перешла к полномасштабному строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург протяжённостью 679 километров. На объекте работают более 32 тысяч специалистов и задействованы 11 тысяч единиц техники. Об этом на форуме «Транспорт России» заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

По словам зампреда правительства, в разработке отечественного высокоскоростного поезда участвуют 150 российских предприятий, сейчас собирают первые три состава. При этом речь идёт не просто о строительстве железной дороги, а о создании собственной технологической платформы, включающей инфраструктуру, связь, системы управления и безопасности.

«Все технологические решения, которые мы обсуждаем и реализуем сегодня, будут применяться при строительстве следующих линий», — подчеркнул Никитин.

Первую ВСМ между Москвой и Петербургом планируют полностью запустить в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, а время в пути между столицами сократится до двух часов 15 минут. В дальнейшем Россия рассчитывает построить сеть высокоскоростных магистралей общей протяжённостью более 4,5 тысячи километров. Среди перспективных направлений — Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

Ранее Life.ru сообщал об установке первой 700-тонной железобетонной балки на строящейся ВСМ Москва — Петербург. Конструкцию длиной более 30 метров смонтировали в начале ноября в подмосковном Клину. Она стала частью путепровода протяжённостью около 800 метров, который будет состоять из 24 пролётов. Всего для магистрали потребуется более четырёх тысяч подобных балок, производство которых развернут на десяти специализированных площадках.