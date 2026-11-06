На строящейся высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург установили первую тестовую железобетонную балку. Конструкцию смонтировали на участке между Москвой и Тверью. Строители приступили к сборке пролётов.

На ВСМ Москва — Петербург установили первую 700-тонную балку. Видео © Telegram / Телеграмма РЖД

Вес балки составляет 700 тонн, а длина превышает 30 метров. Монтаж провели в подмосковном Клину над автомобильной дорогой. Для установки использовали специальный кран. Весь путепровод будет состоять из 24 пролётов, его длина составит около 800 метров, уточнили в РЖД.

Всего для ВСМ потребуется более четырёх тысяч таких конструкций. Первым их производство запустил полигон «Селинское» в Московской области. В дальнейшем выпуск балок развернут на десяти специализированных площадках вдоль будущей магистрали.

Вице-премьер Андрей Никитин назвал установку первой балки важным этапом строительства. По его словам, специалисты уже перешли от проектирования и подготовительных работ непосредственно к сборке пролётов. Теперь необходимо нарастить объёмы производства и сохранить темпы монтажа.

Работы продолжаются по всей трассе. Сейчас на строительстве задействованы 32 тысячи специалистов и 11 тысяч единиц техники. Магистраль пройдёт через Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Запуск ВСМ запланирован на 2028 год. Поездка между двумя столицами должна занимать около двух часов 15 минут. В часы пик поезда будут отправляться каждые 15 минут, а к 2030 году пассажиропоток на направлении, по прогнозам, достигнет 23 миллионов человек в год.