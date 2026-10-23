Никитин: Почти 100 крупных судов перешли под российский флаг

Число крупных торговых судов, перешедших под российский флаг, приблизилось к сотне. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил в интервью KP.ru.

«Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг», — заявил он.

По словам Никитина, процесс идёт после выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Вице-премьер отметил, что по линии министерства уже приняты меры, способствующие смене флага, однако работу предстоит продолжить.

«Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ», — пояснил он.

В июне на ПМЭФ Путин попросил правительство повышать привлекательность национального торгового флага. Президент также обозначил задачу войти в десятку стран по совокупному дедвейту — общей грузоподъёмности торгового флота — и наращивать мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора.

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