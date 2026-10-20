Песков переадресовал Вашингтону вопрос о планах на «флот добра»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос о востребованности среди российских компаний американской схемы легализации нефтяных перевозок танкерами «теневого флота». При этом он подчеркнул, что РФ была, остаётся и будет оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

Поводом для комментария стало заявление главы Минэнерго США Криса Райта о намерении разрешить танкерам «теневого флота» легально перевозить нефть. Для этого конкретное судно должен выкупить инвестор. Глава ведомства назвал эту схему переводом в статус «флота добра». Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли такой механизм заинтересовать российский рынок и отечественные компании.

«Надо обратить ваш вопрос к США. Что касается РФ, то РФ была, есть и будет оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки», — ответил он.

Напомним, ранее Райт заявил, что США разрешат части танкеров, находящихся под санкциями, снова перевозить нефть на законных основаниях. По его словам, судам предстоит пройти специальную процедуру. Министр объяснил, что корабли, которые он называет «флотом злодеев», планируют перевести в «флот добра». Они больше не будут перевозить нефть, находящуюся под санкциями.