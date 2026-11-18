Россия располагает технологиями и специалистами для оперативного восстановления Крымского моста после атак украинских беспилотников. Об этом вице-премьер Андрей Никитин рассказал РИА «Новости».

«У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки», — подчеркнул Никитин.

По словам заместителя председателя правительства, восстановление повреждённой переправы находится на контроле кабмина. Одновременно власти принимают меры, чтобы обеспечить транспортное сообщение с Крымом на время ремонтных работ.

Никитин подчеркнул, что российская транспортная система обладает значительным запасом прочности. По его оценке, существующая инфраструктура позволяет перестраивать перевозки даже при возникновении серьёзных ограничений на отдельных направлениях.

Крымский мост подвергся атакам 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.