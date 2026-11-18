Для бесперебойного снабжения Крыма российским властям могут потребоваться нестандартные логистические решения. Полуостров в любом случае обеспечат необходимыми грузами, заявил вице-премьер Андрей Никитин журналистам на форуме «Транспортная неделя».

«Принимаются все меры по обеспечению достаточной надёжной логистики для жителей Крыма, жителей прилегающих регионов и обеспечения Крыма необходимыми грузами. Понятно, нам придётся принимать в том числе и небанальные решения», — подчеркнул зампред правительства.

По словам Никитина, Минтранс занимается организацией перевозок через оперативный штаб. Ведомство регулярно отчитывается о проделанной работе, а вопросы обеспечения полуострова всем необходимым остаются на контроле.

При этом конкретные нестандартные решения вице-премьер не назвал. Он заверил, что, несмотря на возникшие транспортные сложности, доставка необходимых товаров в Крым будет обеспечена.