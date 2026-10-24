Президент США Дональд Трамп, похоже, сам поставил точку в спорах о том, мог ли тарифный молоток остановить конфликт на Украине. На митинге во Флориде американский лидер неожиданно признался: угроза пошлинами, которая, по его словам, помогла завершить восемь конфликтов, в случае с Украиной и Россией просто не сработала бы — и вовсе не из-за недостатка желания, а из-за смехотворно малого объёма торговли.

Трамп рассказал, что пошлины помогли ему завершить восемь войн, причём пять из восьми конфликтов были урегулированы именно благодаря торговле и тарифам. Он описал свой метод так: сторонам предлагалось прекратить боевые действия, иначе их ждут пошлины в 200%, и это, по его утверждению, заставляло их остановиться.

«Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Пять из восьми [конфликтов были разрешены], я бы сказал, из-за торговли и пошлин. «Если вы продолжите сражаться, мы введём пошлины в размере 200% для вас обоих». И они прекращали войны», — сказал Трамп.

При этом американский лидер добавил, что изначально не планировал применять такой подход к украинскому конфликту. По его словам, он даже не задумывался об этом, но главная причина — невысокий объём торговли с Россией и Украиной, из-за которого тарифный рычаг оказался бы бесполезен.

«Вероятно, я должен был сделать это немедленно с Украиной и Россией. Никогда не думал об этом. Но мы не покупаем достаточно, чтобы сделать это с ними», — заключил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что Латвия решила пойти другим путём и замахнулась на 300-процентную пошлину для российского и белорусского зерна. Рига хотела распространить меру не только на поставки, но и на обработку зерна, а заодно разработать отдельный механизм ограничений для продукции с новых территорий России. Однако последствия для Риги оказались куда серьёзнее её странных желаний, поэтому инициативу пришлось отложить.