Никогда не говори «Да»! МВД назвало запретные фразы в разговоре с незнакомцами

Московская полиция предупредила о мерах предосторожности при общении с неизвестными по телефону и в интернете. В частности, в столичном ГУ МВД рекомендуют не произносить без необходимости слова «да», «подтверждаю» и «согласен», а также не сообщать незнакомцам свои персональные данные.

Как пояснили в ведомстве, речь и видеоизображение человека могут записывать и преобразовывать. Поэтому полицейские советуют сводить подозрительные разговоры к минимуму и не раскрывать фамилию, имя и отчество без необходимости.

Для защиты учётных записей в МВД рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус. Эти меры помогают снизить риск заражения устройства вредоносными программами.

Если сообщение или звонок вызывают сомнения, следует проверить личность собеседника, связавшись с ним по известному номеру или другим проверенным контактам. В полиции также советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить логины и пароли на страницах, открытых по ссылкам из неизвестных источников. Надёжнее самостоятельно открыть официальное приложение или вручную набрать адрес нужного сайта.

Если возникло подозрение, что данные могли попасть к мошенникам, специалисты рекомендуют сменить пароль и проверить историю входов в аккаунт.

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