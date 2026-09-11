«Никогда не откажемся»: Спикер Рады высказался о границах Украины

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев намерен вернуться к международно признанным границам. Об этом он высказался на саммите руководителей парламентов стран G7, сообщает «Укринформ».

Стефанчук утверждает, что украинская сторона не собирается отказываться от территорий и своего суверенного права. Каким образом Киев рассчитывает добиться заявленной цели, спикер Рады не уточнил.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров резко раскритиковал требования Запада восстановить границы Украины 1991 года. Министр отметил, что это означало бы возвращение живущих на этих территориях людей русской культуры под власть Киева. При этом у части западных политиков он увидел признаки более реалистичного подхода к урегулированию конфликта.