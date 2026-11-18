Президент Финляндии Александр Стубб не поверил сообщениям о том, что Москва якобы требует от Хельсинки отказаться от членства в НАТО. Финский лидер заявил, что подобные публикации не имеют серьёзных оснований и что сам он никогда не слышал подобных требований от российских представителей. Его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

Поводом для комментария стала публикация немецкой газеты Bild. Издание утверждало, что Россия якобы включила выход Финляндии из Североатлантического альянса в перечень условий, обсуждаемых в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Стубб отверг подобную трактовку и подчеркнул, что нынешний статус страны полностью устраивает финское руководство.

«Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО — гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение (немецких СМИ — Прим. Life.ru) ни в коем случае нельзя воспринимать всерьёз, и я не слышал его ни от одного россиянина», — заявил президент.

Он также напомнил, что Финляндия присоединилась к военному блоку в 2023 году и не собирается пересматривать это решение. По словам Стубба, Хельсинки намерены оставаться в составе альянса до тех пор, пока существует сама организация.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Песков опроверг обсуждение выхода Финляндии из НАТО на переговорах в Абу-Даби. Поводом стали сообщения немецкой газеты Bild о якобы предложенном Москвой пересмотре системы европейской безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о выходе действующих членов альянса из блока на переговорах не поднимался.