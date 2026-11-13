Выход Финляндии и других действующих членов НАТО из альянса не обсуждался на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о якобы выдвинутых Москвой требованиях к европейским государствам.

«Мне неизвестно. Об этом речь не шла», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о возможном выходе действующих участников НАТО из блока, в частности Финляндии.

Поводом стала публикация немецкого Bild, которое со ссылкой на собственные источники рассказало о предполагаемом российском плане переустройства европейской системы безопасности. По данным издания, Москва якобы предложила исключить Финляндию из НАТО, отказаться от размещения баз альянса в странах Балтии, закрепить за Россией весь Донбасс и провести федерализацию Молдавии. При этом речь шла об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах, а не о согласованном документе.

Ранее Life.ru сообщал, что глава российской делегации Владимир Мединский назвал создание новой архитектуры европейской безопасности одним из важнейших вопросов переговоров в Абу-Даби. По его словам, Москва неоднократно поднимала тему формирования всеобъемлющей и справедливой системы безопасности после завершения украинского конфликта. Глава МИД Сергей Лавров уточнял, что обсуждение коллективных гарантий было включено в повестку по предложению американской стороны, согласованному с Россией.