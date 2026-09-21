Николас Кейдж кардинально сменил имидж и удивил поклонников новым образом

Николас Кейдж появился на публике с полностью седыми волосами и густой седой бородой, заметно изменив привычный образ. Об этом пишет WomanHit со ссылкой на фотографии с открытия Музея нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.

62-летний актёр пришёл на мероприятие вместе с супругой Рико Шибатой. Для красной дорожки Кейдж выбрал синий смокинг, белую рубашку, чёрные брюки и тёмные очки, а его жена появилась в светлом брючном ансамбле.

Новый образ заметно отличается от того, в котором актёр появлялся на публике ещё несколько месяцев назад. При этом сам Кейдж не объяснял, связана ли смена внешности с новой ролью или стала его личным решением.

Кейдж и Шибата познакомились в Японии во время съёмок фильма «Узники страны призраков». В 2021 году пара поженилась в Лас-Вегасе, а в 2022-м у супругов родилась дочь Августа. Сейчас актёр задействован сразу в нескольких проектах. Среди них биографическая картина «Madden», а также продолжение «Оружейного барона».

Ранее Life.ru рассказывал, что от Netflix потребовали $105 млн из-за пропажи незашифрованной копии фильма с Николасом Кейджем. Продюсер Симон Афрам утверждал, что передал компании жёсткий диск с ещё не вышедшей картиной «Стойкость» для рассмотрения вопроса о покупке прав, однако носитель впоследствии был похищен из офиса стриминга.