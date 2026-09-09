У дома Николаса Кейджа за $10,5 млн в Малибу образовалась огромная яма

Огромная яма образовалась утром 8 сентября у дома Николаса Кейджа на побережье Малибу. Часть подъездной дороги буквально провалилась под землю, а вместе с покрытием в образовавшийся котлован рухнули бетон, строительная бытовка и фрагменты забора. Об этом сообщает ABC7.

Провал обнаружили около 5:45 утра на Sea Level Drive East. Изначально пожарных вызвали из-за возможной аварии на газопроводе, однако на месте спасатели установили, что под участком произошёл сильный размыв грунта. Эрозия повредила водопровод и газовую линию, после чего участок дороги начал разрушаться. Дом Кейджа оказался пустым. Актёр купил расположенный на первой линии особняк в 2024 году за $10,5 млн; сейчас там проводились ремонтные работы. Само здание при обрушении не пострадало, данных о раненых нет.

Воронка продолжала расширяться и ограничила проезд по частной дороге, из-за чего спасателям и местным жителям стало сложнее добираться до расположенных поблизости домов. Пять объектов в районе провала получили предписание о запрете эксплуатации. Власти Малибу объявили локальную чрезвычайную ситуацию и распорядились эвакуировать жителей из затронутой зоны. Сотрудники шерифа лично предупредили людей об опасности, одновременно город разослал экстренное уведомление.

Газовую линию специалисты Southern California Gas перекрыли. На месте также работали сотрудники пожарной службы и городского департамента строительства и безопасности. Для защиты соседних участков от дальнейшего размыва спасатели использовали мешки с песком. Ситуацию осложняют погодные условия: на побережье сохраняется высокий прибой, а прогнозируемые приливы и дожди, связанные с остатками урагана «Мари», могут усилить эрозию. Для эвакуированных Красный Крест подготовил временный пункт размещения в старшей школе Малибу.

А ранее в индийском штате Западная Бенгалия 150-летний храм Шивы рухнул в Гангу из-за разрушения берега. Река подмывала основание сооружения до тех пор, пока конструкция не потеряла устойчивость. На кадрах видно, как храм сначала начинает оседать, а затем оказывается в потоке воды. Проблема затронула не только религиозный объект. Из-за размыва в нескольких населённых пунктах Ратуа-I — Шрикантатоле, Джиттутоле и Мунирамтоле — Ганга уже унесла более 100 домов.