Николай Расторгуев раскрыл «неписаное правило» группы «Любэ» на Новый год
Певец Расторгуев: Группа «Любэ» никогда не участвует в корпоративах на Новый год
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
Музыканты «Любэ» уже много лет отклоняют приглашения на новогодние корпоративы, рассказал лидер группы Николай Расторгуев. По его словам, никакой гонорар не заменит ему времени с семьёй в январские праздники.
«У нас есть неписаное правило: на Новый год — все дома с родными», — пояснил певец в беседе с Общественной Службой Новостей.
Иногда музыканты всё же соглашались выступить, если об этом просили друзья. Однако такое случалось редко, уточнил народный артист России.
К слову, песня «Конь» группы «Любэ» за последние пять лет регулярно звучала в новогодних телеэфирах. Среди песен, которые зрители часто слышали в праздничных программах, оказались также «Зимний сон» Алсу и «Всё для тебя» Стаса Михайлова.