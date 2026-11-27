Музыканты «Любэ» уже много лет отклоняют приглашения на новогодние корпоративы, рассказал лидер группы Николай Расторгуев. По его словам, никакой гонорар не заменит ему времени с семьёй в январские праздники.

«У нас есть неписаное правило: на Новый год — все дома с родными», — пояснил певец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Иногда музыканты всё же соглашались выступить, если об этом просили друзья. Однако такое случалось редко, уточнил народный артист России.