«Матушка-земля» Татьяны Куртуковой стала одной из самых востребованных композиций на музыкальных стримингах в преддверии Нового года. При этом в праздничных телевизионных эфирах по-прежнему звучат проверенные временем хиты Стаса Михайлова, Алсу и группы «Любэ». Такие данные приводит KP.ru по итогам исследования музыкальных предпочтений россиян.

В число наиболее часто звучавших в новогодних телеэфирах за последние пять лет попали сразу несколько известных композиций. Среди них — «Всё для тебя» Стаса Михайлова, «Есть только миг» Михаила Шуфутинского и «Зимний сон» Алсу.

Также в праздничных программах регулярно появлялись песня «Конь» группы «Любэ», «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой и «Невозможное возможно» Димы Билана.

На музыкальных стриминговых платформах предпочтения слушателей оказались несколько другими. Помимо «Матушки-земли», популярностью пользуются «Поезда» группы «Комната культуры» и Жени Трофимова, а также совместная композиция «Худи» в исполнении Севиль, NILETTO и Джигана.

А ранее Life.ru сообщал, что Куртукова и Дмитриенко вошли в топ артистов для корпоративов 2026 года. Молодые исполнители потеснили Надежду Кадышеву и Леонида Агутина. При этом за выступление популярных исполнителей заказчикам придётся заплатить от четырёх до 12 миллионов рублей.