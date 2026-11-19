Европа сама лишила себя влияния на мировую политику, поскольку потакает нацистам и бандеровцам. Такое мнение Дмитрий Медведев высказал в своём канале в MAX.

«Сегодня же Европа (как и отколовшаяся от ЕС Британия) никому не нужна. Не нужна потому, что потакает нацистам и бандеровцам, прикрывая это пустопорожней болтовнёй о свободах», — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Поводом для высказывания стала встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Медведев назвал Россию, США и КНР тремя важнейшими мировыми державами, которым принадлежит ведущая роль в формировании новой системы международной безопасности.

Политик провёл параллель с Ялтинской конференцией 1945 года. По его мнению, тогда великие державы смогли повлиять на дальнейший ход истории, и сейчас мир вновь оказался в положении, когда подобные переговоры приобретают особое значение.

При этом Медведев обратил внимание на изменившееся положение европейских государств. Он напомнил, что в 1945 году Великобритания входила в число победителей Второй мировой войны, несмотря на приближавшийся кризис Британской империи. Сегодня же, по его словам, Европа вместе с Соединённым Королевством утратила прежнюю международную значимость.

Зампред Совбеза также обвинил европейских руководителей в неспособности предложить разумные решения для прекращения конфликтов. По его словам, вместо поиска путей к миру они продолжают усугублять противоречия и спорить о том, кто должен представлять Европу на переговорах.

Отдельно Медведев раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, Эмманюэля Макрона, Фридриха Мерца и Каю Каллас. Политик считает, что нынешнее положение европейских стран стало следствием решений их собственного руководства, а не действий участников трёхстороннего саммита.

«Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений», — заключил Медведев.