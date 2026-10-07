«Никто им не верит»: Востоковед объяснила, зачем США усиливают давление на Иран

Признаков того, что Иран занимается созданием ядерного оружия, сейчас нет, при этом страна сталкивается с беспрецедентным внешним давлением. Такое мнение в комментарии НСН высказала кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит», — заявила эксперт.

По её словам, наиболее тяжёлое влияние на Тегеран оказывают вторичные санкции. Для республики критически важно сохранять поступление иностранной валюты, а главным источником долларов остаётся экспорт сырой нефти.

Крупнейшим покупателем иранского сырья в последнее время стал Китай. Мамедова считает, что попытки американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Пекин одновременно становятся ещё одним инструментом воздействия на Тегеран.

Ранее Life.ru писал, что США предложили поставлять Ирану ядерное топливо в случае отказа Тегерана от самостоятельного обогащения урана. Американский министр энергетики Крис Райт называл это одним из возможных условий урегулирования.