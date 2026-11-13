Бывший сенатор Андрей Климов раскритиковал возможных представителей Евросоюза на переговорах с Россией, не найдя среди обсуждаемых кандидатур подходящего собеседника для Москвы. Такую оценку депутат Госдумы дал в комментарии «Ридусу».

Высказывание прозвучало на фоне разногласий в ЕС относительно того, кто должен представлять объединение в диалоге с Москвой. Европейские лидеры обсуждают создание единой переговорной позиции, однако согласовать кандидатуру пока не удалось.

Среди претендентов называют председателя Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас. При этом кандидатура Каллас вызывает споры даже среди европейских дипломатов из-за её позиции в отношении России.

Ситуацию осложняет позиция Франции и Германии. Париж и Берлин не хотят передавать Брюсселю исключительное право вести переговоры от имени Европы и выступают за сохранение самостоятельной роли ведущих государств ЕС.

Вопрос о представительстве Евросоюза оказался одной из главных тем неформального саммита в Дублине 13 ноября. По информации Politico, участники встречи вряд ли сразу согласуют единого переговорщика, но могут попытаться договориться о принципах участия Европы в урегулировании украинского конфликта.