«Никто не подходит»: Почему Москва не видит достойных партнёров среди лидеров Евросоюза
Депутат Климов не нашёл среди кандидатов ЕС подходящего собеседника для Москвы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывший сенатор Андрей Климов раскритиковал возможных представителей Евросоюза на переговорах с Россией, не найдя среди обсуждаемых кандидатур подходящего собеседника для Москвы. Такую оценку депутат Госдумы дал в комментарии «Ридусу».
Высказывание прозвучало на фоне разногласий в ЕС относительно того, кто должен представлять объединение в диалоге с Москвой. Европейские лидеры обсуждают создание единой переговорной позиции, однако согласовать кандидатуру пока не удалось.
Среди претендентов называют председателя Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас. При этом кандидатура Каллас вызывает споры даже среди европейских дипломатов из-за её позиции в отношении России.
Ситуацию осложняет позиция Франции и Германии. Париж и Берлин не хотят передавать Брюсселю исключительное право вести переговоры от имени Европы и выступают за сохранение самостоятельной роли ведущих государств ЕС.
Вопрос о представительстве Евросоюза оказался одной из главных тем неформального саммита в Дублине 13 ноября. По информации Politico, участники встречи вряд ли сразу согласуют единого переговорщика, но могут попытаться договориться о принципах участия Европы в урегулировании украинского конфликта.
Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка предостерёг Евросоюз от назначения переговорщиком с Россией политика, с которым Москва заведомо откажется вести диалог. По словам министра, представитель ЕС должен пользоваться доверием обеих сторон украинского конфликта. Мацинка также усомнился, что все 27 стран объединения смогут согласовать единую кандидатуру, и предложил вместо этого сформировать небольшую переговорную группу.