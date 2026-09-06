«Никто не выиграет, это глупо»: В команде Зеленского призвали к миру

Внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что конфликт необходимо остановить из-за угрозы разрушения инфраструктуры и экономики обеих стран. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

«Сейчас это война городов, война инфраструктуры. <...> В ней никто не выиграет, потому что обе страны после войны будут иметь разрушенную экономику, инфраструктуру. Так что это глупо. Мы должны остановить эту войну», — заявил он.

Советник украинского лидера отметил, что продолжение взаимных ударов приведёт к дополнительным потерям для обеих сторон. По его мнению, итогом затяжного конфликта станут серьёзные последствия для экономики и восстановления инфраструктуры.

Украина ранее сообщала о проблемах с обеспечением систем ПВО Patriot необходимым количеством ракет-перехватчиков. В частности Сергей Бескрестнов заявил, что не уверен в способности Киева получить за рубежом достаточный запас таких боеприпасов для предотвращения наступающего кризиса.