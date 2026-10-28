«Никто спасибо не скажет»: Зеленский не смог уговорить политиков возглавить Киев

Владимир Зеленский признался, что не может найти нового руководителя Киевской городской военной администрации. Пост предлагали нескольким известным украинским политикам и управленцам, однако желающих взять на себя ответственность за столицу не нашлось. Об этом он рассказал журналистам.

Среди тех, с кем Зеленский обсуждал назначение, оказались бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков и бывший руководитель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин. Последний, по словам украинского лидера, отказался практически сразу, как только услышал о Киеве.

«Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто спасибо не скажет, а другие будут постоянно говорить о политике», — посетовал Зеленский.

Он также рассказал, что рассматривал возможность привлечь бывшего главу СБУ Василия Малюка к решению вопросов безопасности столицы. Кроме того, Зеленский попросил премьер-министра Сергея Корецкого сформировать специальную команду из опытных управленцев и представителей бизнеса для подготовки решений по Киеву.

Причиной кадровых поисков Зеленский назвал проблемы с подготовкой украинской столицы к зиме и защитой критической инфраструктуры. По его мнению, городские власти не выполнили необходимые мероприятия в полном объёме. При этом он признал, что сотрудничество с мэром Киева Виталием Кличко складывается непросто.

Должность руководителя КГВА остаётся вакантной после ухода Тимура Ткаченко летом 2026 года. Обязанности начальника администрации временно исполняет его первый заместитель Андрей Ткачёв. Сроков назначения постоянного руководителя Зеленский не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал о причинах конфликта Зеленского и Кличко. Немецкая газета Berliner Zeitung связала противостояние украинских политиков не только с проблемами подготовки Киева к зиме, но и с борьбой за влияние в столице. Издание напомнило, что разногласия между ними продолжаются с 2019 года, а создание отдельной военной администрации лишь усилило конфликт.