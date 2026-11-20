Глава якутского города Нерюнгри Илья Гудошник отказался покидать свой пост после призывов к отставке, прозвучавших в программе Андрея Малахова, посвящённой смерти музыкального критика Сергея Соседова. Чиновник заявил, что намерен продолжать работу, несмотря на разгоревшийся скандал.

«Позиция такая: я не собираюсь никуда уходить», — подчеркнул Гудошник в беседе с ТАСС.

Поводом для конфликта стал телевизионный эфир, в котором участники обсуждали обстоятельства гибели Соседова и предположили, что глава города мог встречаться с ним незадолго до трагедии. Сам Гудошник категорически отверг эти утверждения, заявив, что никогда не был знаком с музыкальным критиком и лично с ним не встречался.

Мэр также выразил возмущение высказываниями участников программы. По его мнению, прозвучавшие обвинения нанесли ущерб не только его чести и достоинству, но и репутации всей городской администрации. Гудошник не исключил обращения в суд для защиты своего доброго имени и деловой репутации.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри на 59-м году жизни. Музыкальный критик приехал в Якутию для участия в конкурсе красоты «Жемчужина Дальнего Востока». По предварительной версии, причиной трагедии стало падение с лестницы гостиницы. После выхода программы Малахова глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования смерти телеведущего.