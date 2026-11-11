Мэр Нерюнгри Илья Гудошник обрушился с критикой на программу Андрея Малахова, посвящённую гибели музыкального критика Сергея Соседова. Градоначальник назвал телешоу «помойкой» и отверг прозвучавшие в эфире подозрения в свой адрес. Об этом сообщает Sakhaday.

Поводом для возмущения стали рассуждения участников передачи о якобы состоявшейся встрече чиновника с Соседовым в ресторане «Хариус». Вспомнили и корпоратив 2017 года, на котором Гудошник исполнял песни Верки Сердючки. Мэр заверил, что никогда не встречался с критиком, а давнее выступление объяснил своей работой ведущим мероприятий в молодости.

«Собрали всё подряд. Я, конечно, расстроен, что так можно сделать сенсацию на всю Россию», — заявил глава города.

По мнению Гудошника, трагедией могли воспользоваться его политические оппоненты. Он предположил, что депутат Александр Кошуков и активистка Валентина Кузнецова заинтересованы в дискредитации городской администрации. Возможным мотивом чиновник назвал конкуренцию между местными гостиницами. Эти обвинения остаются его личной версией.

Градоначальник также объяснил, что не смог пообщаться со съёмочной группой из-за командировки. Особенно болезненно он воспринял то, что негативный образ, по его мнению, создали не только ему, но и всему Нерюнгри.