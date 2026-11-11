Мэр Нерюнгри назвал обвинения после гибели Соседова попыткой свести с ним счёты
Мэр Нерюнгри Илья Гудошник. Обложка © Городское поселение «Город Нерюнгри»
Мэр Нерюнгри Илья Гудошник обрушился с критикой на программу Андрея Малахова, посвящённую гибели музыкального критика Сергея Соседова. Градоначальник назвал телешоу «помойкой» и отверг прозвучавшие в эфире подозрения в свой адрес. Об этом сообщает Sakhaday.
Поводом для возмущения стали рассуждения участников передачи о якобы состоявшейся встрече чиновника с Соседовым в ресторане «Хариус». Вспомнили и корпоратив 2017 года, на котором Гудошник исполнял песни Верки Сердючки. Мэр заверил, что никогда не встречался с критиком, а давнее выступление объяснил своей работой ведущим мероприятий в молодости.
«Собрали всё подряд. Я, конечно, расстроен, что так можно сделать сенсацию на всю Россию», — заявил глава города.
По мнению Гудошника, трагедией могли воспользоваться его политические оппоненты. Он предположил, что депутат Александр Кошуков и активистка Валентина Кузнецова заинтересованы в дискредитации городской администрации. Возможным мотивом чиновник назвал конкуренцию между местными гостиницами. Эти обвинения остаются его личной версией.
Градоначальник также объяснил, что не смог пообщаться со съёмочной группой из-за командировки. Особенно болезненно он воспринял то, что негативный образ, по его мнению, создали не только ему, но и всему Нерюнгри.
Отдельно Life.ru собрал обстоятельства смерти Сергея Соседова, сведения о видеозаписи из гостиницы и вопросы, которые ещё предстоит прояснить.
Напомним, музыкальный критик и телеведущий скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал отёк мозга после падения с лестницы. Ранее Life.ru сообщал о публикации кадров с Сергеем Соседовым незадолго до его гибели. После обнародования видео падения критика глава СК Александр Бастрыкин потребовал новый доклад о расследовании его смерти.